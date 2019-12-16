İzinsiz tur düzenleyenlere para cezası verildi - Son Dakika
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İzinsiz tur düzenleyenlere para cezası verildi

7 saat önce

Çankırı'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yapılan denetimde kaçak tur düzenlediği tespit edilen organizatörlere ceza yazıldı.

İzinsiz tur düzenleyenlere para cezası verildi, System.String[]

Çankırı'da, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yapılan denetimde kaçak tur düzenlediği tespit edilen organizatörlere ceza yazıldı.

Kış turizminin canlanmasıyla beraber kayak merkezlerine düzenlenen tur sayılarının artması nedeniyle Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi yolunda Kültür ve Turizm Bakanlığından Seyahat Acentaları İşletme Belgesi almadan tur düzenleyenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yapılan denetimde, 7 otobüs kaçak tur düzenlendiği gerekçesiyle tutanak altına alındı, gezi organizatörlerine ise para cezası uygulandı.

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Denetim Uzmanı Muhammed İsa Balcı, denetim sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatandaşların seyahat sırasında ve seyahatten sonra mağdur olmamaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli bir seyahat acentesi ile anlaşıldığını teyid etmeleri gerektiğini söyledi.

Tura katılan yolcuların şüpheli durumlarda TÜRSAB ile iletişeme geçmeleri gerektiğini vurgulayan Balcı, tur ve geziler hakkında bilgi alındıktan sonra rahatlıkla seyahat gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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