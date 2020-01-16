İzinsiz üretilen silahlar kargoyla yollanırken yakalandı - Son Dakika

Konya'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında izinsiz olarak üretilmiş ve yasal olmayan yollarla satışı yapılan çok sayıda silah ve silah malzemesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyşehir ilçesi Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sırasında arama noktasında bir kargo şirketine ait araçta yapılan kontrolde, Y.G, M.G, O.Y. ve M.S. isimli dört şahsa ait olduğu tespit edilen, izinsiz olarak üretimi yapılmış ve yasal olmayan yollarla satışı yapılarak diğer illere gönderilen 500 adet kuru sıkı namlusundan çevrilme tabanca namlusu, 500 adet tabanca komple gövdesi ve tetik tertibatı, 500 adet tabanca şarjörü, 10 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyulurken, şüpheliler ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - KONYA