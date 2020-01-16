İzinsiz üretilen silahlarla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzinsiz üretilen silahlarla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İzinsiz üretilen silahlarla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 dakika önce

Konya'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolu ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında ele geçirilen, izinsiz olarak üretilmiş ve yasal olmayan yollarla satışı yapılan çok sayıda silah ve silah malzemesi ile ilgili olarak 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İzinsiz üretilen silahlarla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Konya'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolu ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında ele geçirilen, izinsiz olarak üretilmiş ve yasal olmayan yollarla satışı yapılan çok sayıda silah ve silah malzemesi ile ilgili olarak 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında bir kargo aracında Beyşehir-Konya karayolu üzerinde bir kargo şirketine ait araçta yapılan kontrolde, Y.G., M.G., O.Y. ve M.S. isimli dört şahsa ait olduğu tespit edilen, izinsiz olarak üretimi yapılmış ve yasal olmayan yollarla satışı yapılarak diğer illere gönderilen 500 adet kuru sıkı namlusundan çevrilme tabanca namlusu, 500 adet tabanca komple gövdesi ve tetik tertibatı, 500 adet tabanca şarjörü, 10 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el koyulurken, dört şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:03 Kaynak: İHA
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