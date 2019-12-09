Son Dakika Haberleri: İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi
Son Dakika Güncel İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi - Son Dakika

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi

7 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz yabancı işçi çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran fırınlar denetlendi, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz yabancı işçi çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı fırınlarda düşük ücretler karşılığında yabancı işçi çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ilçede faaliyet gösteren 10 fırını eş zamanlı denetledi.

İzinsiz çalıştırılan Afganistan ve Türkmenistan uyruklu 10 yabancı uyruklunun yakalandığı denetimlerde, işletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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