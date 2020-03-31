İzinsiz yolculuğa 3 bin 150'şer TL ceza, 14 gün karantina - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 'seyahat izin belgesi' olmadan minibüsle İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden 10 kişi, 3 bin 150'şer TL cezaya çarptırıldı, adından da 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Gaziantep'te seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası yolculuğun önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, öğle saatlerinde İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giden plakası öğrenilemeyen bir minibüsü durdurdu. Minibüste bulunan sürücüyle birlikte 10 kişiye 'seyahat izin belgesi' olmadığı için kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Polisler ayrıca araç sürücüsüne kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşındığı için de cezai işlem uyguladı.Sağlık görevlilerinin kontrolünde olumsuzluğa rastlanmayan 10 kişi, daha sonra yayınlanan genelge doğrultusunda 14 gün süreyle karantinaya alındı.