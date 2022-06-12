Polis ve jandarma ekipleri, Orhangazi girişinde kontrol noktası oluşturdu. Güneyköy kavşağında oluşturulan kontrol noktasında ekipler, İstanbul 'dan Gemlik istikametine doğru geçen tüm araçlarda kontrol yaptı. Gemlik'e yürüyüş için gittiği tespit edilen araçların geçişine izin verilmedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzinsiz yürüyüş için gelenlerin geçişine müsaade edilmiyor - Son Dakika

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