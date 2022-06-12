İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika
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İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

12.06.2022 23:01
İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteriye katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteriye katılanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 70 şüpheli yakalanırken, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polise yumruk attığı iddia edilen milletvekillerinin kimliklerimin ve eylemlerinin tespit edilmesi talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "12 Haziran günü ilimizde, 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz' sloganı ile başlayan izinsiz gösteriler kapsamında, uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan soruşturma kapsamında, 2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından 70 şüpheli yakalanmış olup 25 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Ayrıca polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan milletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verilmiştir" ifadesi kullanıldı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA - Son Dakika

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