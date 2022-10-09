İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı

09.10.2022 21:53

İstanbul'da HDP öncülüğünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan gruplardan 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da HDP öncülüğünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan gruplardan 51 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yürüyüş yapmak isteyenlere karşı polis ekipleri önlem aldı. Kadıköy'deki yürüyüşe HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da katılarak basın açıklaması yaptı.

Yürüyüşün izinsiz olduğu yönündeki uyarılara uymayan Kadıköy'de 19, Beyoğlu'nda 23 ve Esenyurt'ta 9 kişi, polis ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Gözaltındaki 51 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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