İZKA'dan İzmir üniversitelerindeki öğrencilere ücretsiz rüzgar enerjisi eğitimi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve online rüzgar eğitim sayfası "Windbaba" iş birliğiyle İzmir'deki 101 öğrenciye rüzgar enerjisi sektörüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz online eğitimler verilecek.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş birliğiyle İzmir'de kurulu üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 101 öğrenci, belirlenen 12 farklı konu başlığında rüzgar enerjisi eğitimi alacak.

Her biri alanında yetkin uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda başarılı olacak adaylar, Yaşar Üniversitesi onaylı eğitim sertifikasını almaya hak kazanacak.

Bunun yanı sıra başvuruların değerlendirilmesi aşamasında yapılacak puan sıralamasına göre, her bir üniversitenin başvuru yapan en başarılı iki öğrencisi olmak üzere toplam 16 öğrenciye rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri tarafından kariyer danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini içeren mentorluk hizmeti verilecek.

Eğitim kapsamında, öğrencilere Avrupa'da ve Türkiye'de rüzgar enerjisi, rüzgar türbin teknolojisi, rüzgar enerjisi proje yönetimi, rüzgar türbinlerinde bakım ve servis yöntemleri, rüzgar enerjisi analizi, borç veren mühendisliği, onshore (karasal) rüzgar ölçümleri, karasal rüzgar türbinlerinin çelik kule üretimi, offshore (deniz üstü) rüzgar türbinlerinin çelik kule üretimi, küresel enerji görünümü ve rüzgar enerjisi ile rüzgar enerjisi finansmanı konu başlıklarında dersler verilecek.

Programa, İzmir'de kurulu üniversitelerin 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi mezunları da dahil olmak üzere makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği ile enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri başvurabilecek.

Başvurular, başvuru formunda verilen bilgiler esas alınarak İZKA ve sektör uzmanlarından kurulu bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Eğitim için başvurlar, İZKA'nın web sitesinden 16 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılabilecek.