İZKA'dan sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma planı - Son Dakika
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İZKA'dan sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma planı

7 saat önce

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2020-2022 dönemi için yapılacak çalışma programını tanıttı.

İZKA'dan sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma planı, System.String[]

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2020-2022 dönemi için yapılacak çalışma programını tanıttı. Yeni dönem çalışma programı, sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefi çerçevesinde "Yeşil büyüme" ve "Mavi büyüme" yaklaşımları üzerine inşa edildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), düzenlenen basın toplantısıyla yeni dönem çalışma programını tanıttı. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, gerçekleştirdiği sunumla 2020-2022 yılları arasında üç yıllık dönemde "Yeşil büyüme" ve "Mavi büyüme" odağında yürütülecek çalışmalara yoğunlaşacaklarını belirtti. Yavuz, sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefine ilerlerken yenilik ve girişimcilik konusundaki çalışmaları da her iki ekseni besleyecek biçimde konumlandırılacağını vurguladı.


2019 yılında yapılan çalışmaları bir tür mutfak çalışması olarak değerlendiren Yavuz, ajansın paydaşlarla iş birliğini artırmak ve saha tecrübesini ajans uygulamalarını yansıtmak amacıyla dört alt bölge çalışma grubunun kurulduğunu, her bir çalışma grubunun sorumlu olduğu bölgelerde veri toplama, araştırma, analiz, çalıştay ve paydaşlarla görüşme gibi tüm yıla yayılan yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların İzmir'in çevresel baskı altında olduğuna işaret ettiğini ifade eden Yavuz, 2020-2022 dönemi çalışma programının da bu tespitten hareket edilerek sürdürülebilir ve kaliteli kalkınma hedefini hayata geçirmek üzere "Yeşil Büyüme" ve "Mavi Büyüme" yaklaşımları üzerine inşa edildiğini vurguladı.


Kıyı ekonomisi potansiyeli harekete geçirilecek


Toplantıda, Mavi Büyüme Yaklaşımı kapsamında İzmir Bölgesi limanları odağında, bölgenin kıyı ekonomisi potansiyelinin tüm boyutlarıyla harekete geçirilmesinin amaçlandığı, bu eksenin kreatif endüstrilerde atılım yapılması, Kadim Üretim Havzalarında yüksek katma değerli üretim gerçekleştirilmesiyle kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve turizmin daha sürdürülebilir ve bölge ekonomisi için daha fazla katkı sunacak şekilde geliştirilmesi hedeflerine katkıda bulunulmasının hedeflendiği söylendi.


Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezi kurulacak


Yeşil Büyüme Yaklaşımı kapsamında ise, sanayi ve tarım sektörlerinde temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması ana hedefiyle çalışmalar gerçekleştirilirken bu amaçla kurulacak Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin bölge kaynaklarının çevreye duyarlı şekilde kullanılabilmesi için gereken destek ve bilgi birikimini, üreticilere ve sanayicilere aktarılması amaçlanacağı vurgulandı. Özellikle rüzgar enerjisi ve rüzgar santrali parça ve aksamlarının üretiminde İzmir'in yakalamış olduğu başarı ve ivmeyi güçlendirecek şekilde yeni dönemde yurt içi ve yurt dışı bağlantıların geliştirileceği, İzmir'in yenilenebilir enerji alanında konumunu daha da güçlendirecek araştırma, tanıtım ve yatırım çalışmaların artarak sürdürüleceği ifade edildi. - İZMİR

İzmir Kalkınma Ajansı, Dr Mehmet Yavuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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