İzka Kalkınma Kurulunda Yeni Dönem

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu Başkanlığına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse seçildi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu Başkanlığına İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse seçildi.



İZKA'dan yapılan açıklamada, kalkınma kurulu başkanlığı için Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen seçimde tek aday olarak yer alan Prof. Dr. Köse'nin oy birliği ile seçildiği bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, ajansın ilk mali destek programını ilan ettiği 2008'den 2018'e kadar 600'ün üzerinde projeye yaklaşık 450 milyon lira destek sağladığını belirtti.



İZKA tarafından tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği fonlarından destek almaya hak kazanan "Enerji'de Verimli ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi" projesini hayata geçireceklerini bildiren Yavuz, Küçük Menderes havzasında sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve diğer havzalar için bir kırsal kalkınma modeli oluşturulması için çeşitli çalışmalar ve projeler geliştirdiklerini bildirdi.

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