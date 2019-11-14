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İzlanda: 0-0 (İLK YARI)

6 saat önce

Olgucan KALKAN / STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam NunnTÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak YılmazİZLANDA: Halldorsson - Palsson, Arnason,...

İzlanda: 0-0 (İLK YARI), System.String[]

Olgucan KALKAN/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn

TÜRKİYE: Mert Günok - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson - Palsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Sigthorsson, Finnbogason (Dk. 24 Arnor Sigurdsson)

SARI KARTLAR: Ozan Tufan (Türkiye) - Traustason (İzlanda)

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında sahasında İzlanda'yı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

8'inci dakikada Hakan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cengiz Ünder'in içeri doğru kat edip sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Halldorsson'un kucağında kaldı.

30'uncu dakikada Ozan Tufan orta sahada rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını sağ kanattaki Zeki'ye verdi. Zeki'nin ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 Kaynak: DHA
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