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İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika

İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor

05.02.2022 17:57
İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor

İzlanda, 2024'ten itibaren ticari balina avını sonlandırmayı planlandığını duyurdu.

İzlanda, 2024'ten itibaren ticari balina avını sonlandırmayı planlandığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre balina avına izin veren çok az ülkeden biri olan İzlanda'nın Balıkçılık Bakanı Svandis Svavarsdottir, basına yaptığı açıklamada, balina avının ülkeye hiçbir ekonomik kazanç getirmediğini ve balina ürünleri için talep olmadığını belirtti.

Son 3 yılda sadece 1 balinanın avlandığına dikkati çeken Svavarsdottir, ticari balina avına izin verip vermeme konusunda karar alırken bunu da gözönüne alacaklarını söyledi.

Çevreciler, Bakanın duyurusunu memnuniyetle karşıladı.

Japonya'nın 1986'da sonlandırdığı ticari balina avına 2019'da yeniden başlaması nedeniyle İzlanda'dan balina etine olan talep azalmıştı.

İzlanda, balina izleme gibi turizm aktivitelerinden daha fazla gelir elde ediyor.

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Balıkçılık, İzlanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzlanda, 2024'te ticari balina avını sonlandırmayı planlıyor - Son Dakika


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