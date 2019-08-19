Son Dakika Haberleri: İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı
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İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı

39 dakika önce

'Ateş ve Buz Ülkesi' İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan 700 yıllık Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı. Plakada 'geleceğe' de bir mektup yer alıyor.

İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı, System.String[]
İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı.

Halkının 'Ateş ve Buzun Ülkesi' olarak tanımladığı ada ülkesinde pazar günü düzenlenen törenle 20. yüzyılda erimeye başlayan ve 2014 yılı itibariyle buzul olma özelliğini yitiren yaklaşık 700 yaşındaki Okjokull'a veda edildi.
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İzlanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:29 
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