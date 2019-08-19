İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı
1 saat önce
'Ateş ve Buz Ülkesi' İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan 700 yıllık Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı.
'Ateş ve Buz Ülkesi' İzlanda
'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan 700 yıllık Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı. Plakada 'geleceğe' de bir mektup yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:18
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