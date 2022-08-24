İzlanda'da yolda ilerleyen bir vatandaşın başına ilginç bir durum geldi. Radyo dinlemek isteyen vatandaş, rastgele bir kanalı açtı.
Ancak vatandaşın açtığı İzlanda radyosunda yabancı bir şarkı değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısı çalıyordu.
Radyoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duymasının ardından ciddi bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, bu şaşkınlığını sözlerine de yansıttı.
Son Dakika › Yaşam › İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı - Son Dakika