İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı - Son Dakika
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İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı

24.08.2022 19:49

İzlanda'da aracında radyo açan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısını duyması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı.

İzlanda'da yolda ilerleyen bir vatandaşın başına ilginç bir durum geldi. Radyo dinlemek isteyen vatandaş, rastgele bir kanalı açtı.

CUMHURBAŞKANI'NIN SESİNİ DUYUNCA İNANAMADI

Ancak vatandaşın açtığı İzlanda radyosunda yabancı bir şarkı değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda" şarkısı çalıyordu.

BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Radyoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duymasının ardından ciddi bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, bu şaşkınlığını sözlerine de yansıttı.

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İzlanda, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı - Son Dakika
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