İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı' - Son Dakika
BBC

İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'

22.03.2021 16:32
İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı', System.String[]

900 yıldır uykuda olan volkanın hafta sonu harekete geçmesi çok sayıda meraklı kişiyi de bölgeye topladı.

İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı 900 yıl sonra ilk kez hafta sonu faaliyete geçti. Çok sayıda meraklı kişi, volkanın patlamasını izlemek üzere bölgeye gitti. Fransız haber ajansı AFP, bazı kişilerin bir adım öteye geçerek lav ateşinde sosis kızarttığını bildirdi.

Başkent Reykjavik'e yalnızca 40 kilometre uzaklıktaki yanardağ, Cuma akşamı yüzey kırıklarından lav püskürtmeye başladı.

Yetkililer, yanardağ yakınındaki püskürmenin tehlike yaratmadığını açıkladı.

Bunun üzerine en yakın yoldan 6 kilometrelik bir yürüyüşle volkanik alana ulaşanlar, bu anları ölümsüzleştirdi.

Sosyal medyada, lav akıntısının yolu üzerinde çekilen bir drone görüntüsü de viral oldu.

21 yaşındaki Ulvar Kari Johannsson isimli mühendis, doğa olayını "nefes kesici" olarak tanımlarken, kendisini en çok şaşırtan şeylerin, kötü koku ve turuncu rengin tonları olduğunu söyledi.

Emilie Saint-Mleux isimli Fransız öğrenci ise lavlar yaklaştıkça sıcağın 10-15 derece artmasına çok şaşırdığını belirtti.





Yetkililerin patlamanın ilk saatlerinde kurduğu barikat daha sonra kaldırıldı. Geldingadalur isimli volkanik vadi fotoğraf çekmek isteyen yüzlerce meraklı ile doldu.

Volkanik bölgeye girmek isteyenlere kurallara uymaları tavsiye edildi. Yerel polis de aşırı hareketlerin önlenmesi için nöbet tuttu.

Yarıklardan yayılan zehirli bir gaz olan sülfür dioksit, alandakilerin hayatını tehlikeye atmamak için sürekli ölçüldü. Pazartesi günü gazın seviyesindeki artış nedeniyle alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Son patlama 1210 yılındaydı

Yaklaşık 300 bin metreküplük lav, vadideki yarıklardan yer yüzüne ulaştığı belirtiliyor.





Bilim insanları, Krysuvik volkanik sistemindeki son patlamanın 1210 yılında yaşandığını ve 30 yıl sürdüğünü söylüyor.

İzlanda'da 32 aktif volkanik sistem bulunuyor ve ortalama her beş yılda bir patlama yaşanıyor.

Ancak bu patlamalar ya yerleşim yerlerine çok uzak gerçekleşiyor ya da ziyaretçiye izin verilmeyecek kadar tehlike yaratıyor.

Ülkede Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010 yılında patlaması sonrası uluslararası hava taşımacılığında büyük aksamalar yaşanmış, 10 milyon kişi havalimanlarında mahsur kalmıştı.

İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'
İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'
İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı'

Reykjavik, Yanardağ, Patlama, İzlanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzlanda'da binlerce kişi 900 yıl sonra patlayan yanardağın çevresinde: 'Nefes kesici bir doğa olayı' - Son Dakika Dünya

BBC

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