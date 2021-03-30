İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı - Son Dakika

İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı

30.03.2021 00:32

İzlanda'da bir grup vatandaş, Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı. Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.

İzlanda'da bir grup vatandaş, İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı.

6 BİN YIL ARANIN ARDINDAN FAALİYETE GEÇTİ

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı 6 bin yıl aranın ardından faaliyete geçmişti. Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kaplamıştı. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ VOLEYBOL OYNAYAN İNSANLARIZ"

Başbakan Jakobsdottir'in açıklamasının ardından İzlanda'da bir grup vatandaş, volkanik patlamaların gerçekleştiği Fagradals Yanardağı'nın önünde voleybol oynadı. Grubun yaptığı tehlikeli voleybol maçına ait görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Fagradals'ın lav fışkırttığı sırada voleybol oynayan grubu kaydeden Rut Einarsdottir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizler sadece Fagradals Yanardağı patlarken içimizden geldiği gibi voleybol oynayan insanlarız" ifadelerini kullandı.

İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen volkanın önünde voleybol oynadı
İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı

Yanardağ, İzlanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı - Son Dakika Spor


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