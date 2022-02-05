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İzlanda'da içindeki 4 kişiyle düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı - Son Dakika

İzlanda'da içindeki 4 kişiyle düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı

05.02.2022 16:02
İzlanda'da içindeki 4 kişiyle düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı

İzlanda'da içindeki 4 kişiyle dün gece düşen küçük uçağın yeri tespit edildi.

İzlanda'da içindeki 4 kişiyle dün gece düşen küçük uçağın yeri tespit edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin 1000'den fazla personelle yürüttüğü faaliyetleri sonucunda Cessna 172 tipi uçak, başkent Reykjavik'un 50 kilometre doğusundaki Thingvallavatn Gölü'nde bulundu.

Ekipler, uçaktaki 4 kişinin cesedinin gölden çıkarılması için arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Uçakta, pilotun yanı sıra ABD, Hollanda ve Belçika vatandaşı 3 turistin bulunduğu kaydedildi.

Uçağın pilotunun İzlanda'nın tanınmış hava fotoğrafçısı Haraldur Diego olduğu belirtildi.

Sivil havacılık yetkilileri, uçağın yerel saatle 23.00 sularında Thingvellir Ulusal Parkı bölgesinde radardan kaybolduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Arama Kurtarma, Reykjavik, İzlanda, Cessna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzlanda'da içindeki 4 kişiyle düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzlanda'da içindeki 4 kişiyle düşen küçük uçağın enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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