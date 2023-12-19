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İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler - Son Dakika
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İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler

İzlanda'da 24 saatte 1000 depremin meydana gelmesinin ardından Reykjanes Yardımadası'nda yanardağ patladı. 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yetkililer insanların sokaklarda dolaşmasını yasaklarken, uyarıları umursamayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşmak yerine kratere gitti. Lavları yakından görmek isteyenler, dumanların önünde poz verdi. Yanardağa giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

19.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:44
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İzlanda'nın Reykjanes Yardımadası'nda yanardağın patlamasının ardından bölgede acil durum ilan edildi. 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede yetkililerin, "Dışarı çıkmayın" uyarısını dikkate almayan çok sayıda insan, lavlardan uzaklaşmak yerine yanına gitmeyi tercih etti. İnsanlar kraterlerin önünde poz verirken yanardağa giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLADI

Ekim ayı sonundan beri peş peşe gelen depremlerle sarsılan ve Kasım ayında 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu. Depremlerin ardından ülkenin güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağda patlama meydana geldi. Daha önce 4 bin kişinin tahliye edildiği bölgede acil durum ilan edildi. Bölgede tüm yollar kapatıldı, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

UYARILARI DİKKATE ALMAYIP KRATERE GİTTİLER

3 kilometreyi aşan bir yarıktan yayılan lavlar, çevredekiler için büyük tehlike oluştururken, yetkililerin uyarılarını dikkate almayan çok sayıda kişi, lavlardan uzaklaşma yerine kratere gitmeyi tercih etti. Reykjanes'i yanardağa bağlayan yolda, krater yönüne doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki yoğun trafik havadan görüntülendi.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

DUMANLARIN ÖNÜNDE POZ VERDİLER

Lavları yakından görmek isteyen çok sayıda insan, dumanların önünde poz verdi. İzlanda Başbakanı Guoni Thorlacius Johannesson, lavlardan oluşabilecek zararı öngöremediklerini söylerken, polis ise bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler
İzlanda'da patlayan yanardağın yakınına giden insanlar, lavların önünde poz verdi.

24 SAAT İÇİNDE 1000 DEPREM

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Reykjavik'in çevresinde Ekim ayı sonundan bu yana çok sayıda deprem meydana gelmişti. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

"GÜÇLÜ BİR PATLAMA GİBİ GÖRÜNÜYOR"

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünü söyledi. Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler

SANİYEDE 200 METREKÜP LAV ORTAYA ÇIKTI

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi. Polis acil durum ilan ederken, Grindavik kasabasına giden tüm yollar kapatıldı ve trafik yasaklandı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması da yasaklandı.

İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmak yerine yanına kadar gittiler
İzlanda\'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
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Son Dakika Doğal Afetler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler - Son Dakika
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