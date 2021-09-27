İzlanda'da yapılan ikinci sayımda kadın vekillerin parlamentoda üstünlük sağlayamadığı belirlendi - Son Dakika

İzlanda'daki seçimlerin ardından yapılan yeniden sayımda kadın vekillerin parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığı görüldü.

BBC'deki habere göre, ülkede cumartesi yapılan seçimlerin ardından pazar günü yapılan ikinci sayımda, İzlanda Parlamentosu'na (Althingi) girmeye hak kazanan erkek sayısı, kadın vekillerin sayısını geçti.

İlk sayımda yüzde 54 olan kadın vekillerin oranı ikinci sayımda yüzde 47,6'ya düştü. Seçimin ardından netleşen sonuçlara göre, 63 sandalyeli parlamentoya 30 kadın vekil girdi. Daha önceki sayımda kadın milletvekili sayısı 33 olarak duyurulmuştu.

İzlanda'da yapılan genel seçimlerin ardından yapılan sayımda, Avrupa'da ilk kez kadın vekil sayısının, erkek vekilleri geçtiği açıklanmıştı.

Ülkede 2017 yılında yapılan seçimlerde 24 kadın vekil seçilmişti.