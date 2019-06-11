İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın...
4 saat önce
İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
İzlanda
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. - ANKARA
İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!
İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ilginç mesajıyla adından söz ettirdi
Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu
Şenol Güneş: Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu