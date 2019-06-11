Son Dakika Haberleri: İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın...
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İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın...

4 saat önce

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın..., System.String[]
İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spor'dan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfresdttir, A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Mehmet Kasapoğlu, İzlanda, Spor
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