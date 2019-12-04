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İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak
6 saat önce
İzlanda vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir ekonomi programına geçeceğini duyurdu. Başbakan Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.
İzlanda vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programına geçeceğini duyurdu. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.
Londra'daki Chatham House'ta konuşan Jakobsdottir daha çevreci ve daha aile-dostu ölçülerle ülkelerin kendi değerlerini ölçümlemeleri gerektiğini ileri sürerek, ülkesinin bu alanda lider rol üstleneceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:13
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