Son Dakika Haberleri: İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak
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İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak

6 saat önce

İzlanda vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir ekonomi programına geçeceğini duyurdu. Başbakan Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.

İzlanda, ekonomik büyüme yerine 'vatandaşların mutluluğunu' dikkate alacak, System.String[]

İzlanda vatandaşlarının mutluluğunu ve çevreyi ön plana koyan yeni bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi programına geçeceğini duyurdu. İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir bu adımı atarken diğer ülke hükümetlerine de benzer yönde adım atmaları çağrısında bulundu.


Londra'daki Chatham House'ta konuşan Jakobsdottir daha çevreci ve daha aile-dostu ölçülerle ülkelerin kendi değerlerini ölçümlemeleri gerektiğini ileri sürerek, ülkesinin bu alanda lider rol üstleneceğini belirtti.

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İzlanda, Ekonomi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:13 
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