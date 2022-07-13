İzlanda Havayolları, Hollanda seferlerinde kendi valiz görevlilerini gönderecek - Son Dakika
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İzlanda Havayolları, Hollanda seferlerinde kendi valiz görevlilerini gönderecek

13.07.2022 16:13
İzlanda Havayolları, Hollanda seferlerinde kendi valiz görevlilerini gönderecek

İzlanda Ulusal Hava Yolları Icelandair, Amsterdam Schiphol havalimanında valizlerin birikmesi, gecikmesi ve kaybolması ihtimaline karşı bu kente yapılacak uçuşlarda, kendi yer hizmetleri görevlilerini göndereceğini açıkladı.

İzlanda Ulusal Hava Yolları Icelandair, Amsterdam Schiphol havalimanında valizlerin birikmesi, gecikmesi ve kaybolması ihtimaline karşı bu kente yapılacak uçuşlarda, kendi yer hizmetleri görevlilerini göndereceğini açıkladı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, iki hafta boyunca Amsterdam'a yapılan seferlerde, uçakta iki valiz görevlisinin de yer alacağı kaydedildi.

Icelandair yetkilisinin açıklamasına yer verilen haberde, uçuşlardaki gecikmeleri önlemek için bu yönteme başvurulduğu, valizlerin indirilip yüklenmesi sürecini hızlandırmak için gerekirse hostes ve pilotların da yardımcı olacakları belirtildi.

Uygulamanın devam edip etmeyeceğine, iki haftalık sürenin sonunda, etkililiğine göre karar verilecek.

Schiphol Havalimanı'nda personel eksikliği sebebiyle nisan ayından bu yana uçuşlarda ve valizlerin ulaştırılmasında sıkıntılar yaşanırken yerel medyada çıkan haberlerde, Schiphol'de yolculara ulaştırılmayı bekleyen bagaj sayısının 16 bini bulduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Hollanda, İzlanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzlanda Havayolları, Hollanda seferlerinde kendi valiz görevlilerini gönderecek - Son Dakika

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