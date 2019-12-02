İzlanda ile berabere kalan Türkiye EURO 2020 vizesini aldı

Türkiye 9 maç sonunda 20 puan alırken ikinci sıradaki Fransa'nın 8 maç sonunda 19 puanı bulunuyor. İzlanda ise 9 maç sonunda 16 puanda kaldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ile İzlanda arasında oynanan H Grubu 9. hafta maçı golsüz tamamlandı. Türkiye aldığı 1 puanla grupta ilk 2 sırada yer almayı garantileyerek EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı.

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