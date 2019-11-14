İzlanda karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ! Hedef Euro 2020, galibiyetimize verilen oran...

TÜRKİYE - İZLANDA



Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maç sonunda 19 puanla zirvede yer alıyoruz. Fransa ile aynı puandayız ve TT Stadı'nda konuk edeceğimiz İzlanda, 15 puanla 3. sırada yer alıyor.



Beraberlik, Euro 2020 biletini cebe atmak demek ama eğer bu maçtan zaferle ayrılır ve sonrasında da Andorra deplasmanında hata yapmazsak, grup birincisi olup Euro 2020'ye seri başı gitmekten söz edebileceğiz.



Milli takımımızda sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve İrfan Can Kahveci, bu kritik maçta sahada yer alamayacak ama ekiple birlikte kampta yer alıyorlar.



İzlanda cephesinde ise orta alanın iki önemli ismi, Aron Gunnarsson ve Johann Berg Gudmundsson kadroda yer almıyor.



Yine de Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı olan Gylfi Sigurdsson ve CSKA Moskova'nın genç yeteneği Arnor Sigurdsson, dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.



BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!



İki takım arasında son 5 yılda oynanan 5 maçın 4'ünde toplam gol aralığı 2-3 olarak skora yansıdı.



Yine bu 5 maçta hiç beraberlik yaşanmazken, A Milli Takımımız sadece 1 galibiyet elde edebildi. (4 mağlubiyet)



Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda, ilk 8 maçta kalesinde sadece 3 gol gören A Milli Takımımız; Belçika (1 gol), Polonya (2 gol) ve Ukrayna'dan (2 gol) sonra, İtalya ile birlikte savunması en sağlam ekip olarak dikkat çekiyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih A Milli Takımımız'ın galibiyeti!



Bu maça bahis yapan üyelerin %33'ten fazlası, A Milliler'in İzlanda'yı yeneceğini düşünüyor...



Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise KG VAR/YOK...



Üyelerin yaklaşık %10'u mücadelede karşılıklı gol olacağımı düşünüyor ve 1,75 iddaa oranıyla "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.



MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ DE AYNI...



Bir dönem Galatasaray'a gelen ama süre almadan ayrılan Sigthorsson, İzlanda'nın A Milli Takımımız'a karşı Türk Telekom'da gol silahı olacak.



Galibiyete ihtiyacı olan İzlanda, hücumu düşünüp açık oynayacaktır. A Millilerimiz'e karşı oynadıkları son 3 maçta da skor ürettiler.



Biz de, takımımızda onların savunmadaki açıkları değerlendirebilecek Cenk Tosun, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu gibi tehlikeli isimlere sahibiz.



İki takımdan da karşılıklı goller izleriz.



A Milli Takımımız'ın lejyonerlerini tanıyalım...