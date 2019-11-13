İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:56 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.
U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı! Arsenal ve Manchester United, Merih'i TT Stadı'nda izleyecek! Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız