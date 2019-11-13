Son Dakika Haberleri: İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü
Son Dakika Güncel İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü - Son Dakika

İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü

İzlanda, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:56 Kaynak: AA
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