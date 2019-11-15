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İzlanda maçında beklenmedik kırmızı kart!

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grupta puanını 20'ye yükselterek şampiyonaya katılmayı garantiledi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, grupta puanını 20'ye yükselterek şampiyonaya katılmayı garantiledi.


Müsabakanın hakemi Anthony Taylor, maçın ikinci yarısında hem Şenol Güneş'e hem de Bayram Bektaş'a sarı kart vererek geceye damga vurdu.


Şenol Güneş, kendine ayrılan alanı ihlal ettiği ve yoğun itirazları sebebiyle 56. dakikada sarı kart gördü.


Deneyimli teknik adam böylece antrenörlük kariyerindeki ilk sarı kartını görmüş oldu.


Öte yandan yardımcı antrenör Bayram Bektaş da 90+4 dakikada kırmızı kart görerek soyunma odasının yolunu tuttu. Bayram Bektaş da kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Bayram Bektaş, İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:06 
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