Son Dakika Haberleri: İzlanda maçının ardından - Erik Hamren
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İzlanda maçının ardından - Erik Hamren

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde Türkiye ile 0-0 berabere kalan İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde Türkiye ile 0-0 berabere kalan İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

İzlanda maçının ardından - Erik Hamren

İzlanda, Futbol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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