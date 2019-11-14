İzlanda maçının ardından - Erik Hamren
6 saat önce
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde Türkiye ile 0-0 berabere kalan İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:58 Kaynak: AA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde Türkiye ile 0-0 berabere kalan İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, kazanamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
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