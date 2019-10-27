Son Dakika Haberleri: İzlanda maçının bilet satışı sona erdi
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İzlanda maçının bilet satışı sona erdi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

İzlanda maçının bilet satışı sona erdi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma için satışa çıkan tüm biletlerin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı, İzlanda, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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