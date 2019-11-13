İzlanda Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi

İzlanda Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Türkiye ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

Konuk ekip, kamp yaptığı Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na gelirken, alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. Takıma havalimanından çıkarken polis eşlik etti.

İzlanda kafilesi, motosikletli ve araçlı trafik polisleri ile çok sayıda sivil ve resmi polis eşliğinde otobüsle alandan konaklayacağı otele geçti.

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, bu akşam, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Konuk ekip son çalışmasını aynı statta yapacak.

Türkiye ile İzlanda milli takımları, gruptaki 9. maçta yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.