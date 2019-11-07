Son Dakika Haberleri: İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Son Dakika Güncel İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

6 saat önce

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ve Moldova ile oynayacak olan İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ve Moldova ile oynayacak olan İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Gudmondsson ve Gunnarsson listede yer almadı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye'ye konuk olacak olan İzlanda'nın aday kadrosu belirlendi. İskandinav temsilcisinde takım kaptanı Gunnarsson ve Gudmondsson sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.

Kırmızı-mavililerin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Hannes Halldorsson (Valur), Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (Larissa)

Defans: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur) Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskova) Ari Freyr Skulason (Oostende) Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

Orta saha: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Al-arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskova), Gylfi Sigurdsson (Everton)

Forvet: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbein Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)

(İHA)

Moskova, Moldova, Türkiye, İzlanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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