Son Dakika Haberleri: İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.

İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.


Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.


İzlanda'da sakatlığı bulunan Vidar Kjartansson, antrenmanda yer almadı.


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Türk Telekom, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:08 
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