İzlanda, mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor - Son Dakika
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İzlanda, mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor

23.02.2022 21:16
İzlanda, mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor

İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra "mümkün olduğunca çok kişinin" Kovid-19'a yakalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İzlanda, tüm kısıtlamaları kaldırdıktan sonra "mümkün olduğunca çok kişinin" Kovid-19'a yakalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Independent gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'a karşı "yaygın toplumsal direnç" elde etmenin amaçlandığı belirtildi.

Mümkün olduğunca çok insanın koronavirüse yakalanmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Kovid-19'a karşı yaygın toplumsal direnç salgının ana çıkış yoludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "sürü bağışıklığı" olarak da adlandırılan yaygın toplumsal direnci elde etmek için aşıların ciddi hastalıklara karşı iyi koruma sağlamalarına rağmen, virüsün olabildiğince çok kişiye bulaşmasının gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 368 bin nüfuslu İzlanda'da şimdiye kadar 115 binden fazla kişi virüse yakalanırken, 60 kişi yaşamını yitirdi.

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İzlanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzlanda, mümkün olduğunca çok kişinin Kovid-19'a yakalanmasını hedefliyor - Son Dakika


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