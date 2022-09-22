İzlanda'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzlanda'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

22.09.2022 21:36
İzlanda'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te, terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

RUV'da yer alan habere göre, Polis Özel Kuvvetlerinin katıldığı operasyonda, başkentte otuzlu yaşlarında 4 İzlanda vatandaşı gözaltına alındı.

Silah üretmeye teşebbüs etmek, 3 boyutlu yazıcı kullanmak ve satmaya niyetlenmekle suçlanan şüphelilerin, halka veya parlamento ve polis de dahil olmak üzere devlet kurumlarına yönelik bir terör saldırısı planladıkları tahmin ediliyor.

Zanlılardan ikisi halen gözaltında tutulurken, diğer ikisi serbest bırakıldı.

Şüphelilerin radikal örgütlerle bağlantılarının olabileceğini değerlendiren İzlanda polisinin, Europol'ün yanı sıra diğer ülkelerdeki polis yetkilileriyle temasta olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Reykjavik, İzlanda, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzlanda'da terör saldırısı planladıkları şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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