İzlanda'daki volkanik patlamanın etkileri sürüyor - Son Dakika
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İzlanda'daki volkanik patlamanın etkileri sürüyor

04.08.2022 13:59
İzlanda'daki volkanik patlamanın etkileri sürüyor

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki Fagradalsfjall Dağı yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor.

Başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıktaki volkanik patlama sonucunda büyük bir lav akışı meydana geldi. Dumanlar başkentin her noktasından görüldü.

İzlanda'da bir haftadır meydana gelen depremler sonrasındaki volkanik patlamanın, ülkede son olarak bir buçuk yıl önce yaşanan volkanik patlamanın yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Bölgede lav akışı ve yoğun duman halen sürüyor. Gece boyunca bölgede yaklaşık 400 deprem olduğu aktarıldı.

İzlanda güvenlik birimlerinin, volkanik patlamanın yaşandığı alan çevresinde aldığı önlemler çerçevesinde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alana yaklaşmalarına izin verilmiyor.

Halk yeni depremler ve volkanik patlamalar konusunda uyarıldı. Vatandaşlardan, volkana fazla yaklaşmamaları istenirken, oluşacak gazdan etkilenilmesi halinde ise sağlık kuruluşlarına başvurmaları istendi. Bölgede sağlık ekipleri de 24 saat boyunca görev yapıyor.

Patlama sebebiyle İzlanda'da bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı. Bazı iç hat seferleri, Keflavik Uluslararası Havalimanı yerine başkentin kuzeyindeki Reykjavik Havalimanına kaydırıldı.

Volkanik patlamaların sürmesi ve lav akışının artması halinde ise ülkenin en önemli turistik yerlerinden olan Blue Lagoon'un da tehlike altında olabileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Reykjavik, İzlanda, Güncel, Son Dakika

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