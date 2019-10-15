Son Dakika Haberleri: İzlanda teknik direktöründen Türkiye açıklaması!
Son Dakika Spor İzlanda teknik direktöründen Türkiye açıklaması!

İzlanda teknik direktöründen Türkiye açıklaması!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 grup elemelerindeki rakiplerimizden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, açıklamalarda bulundu.

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Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 grup elemelerindeki rakiplerimizden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, açıklamalarda bulundu.


İzlanda'nın Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Hamren, Türkiye'nin Fransa karşısında aldığı puanın kendisini şaşırttığını söyledi.


"TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI, HEP SON DAKİKA..."


Tecrübeli teknik adam, "Türkiye'nin maçı beni çok şaşırttı. Oyuncularımın vücut hallerinden de anladığım kadarıyla onlar da şaşırmış. İşimizin çok zor olacağını biliyorlar. Türkiye çok şanslı bir takım. Andorra ve Arnavutluk karşısında son dakika golüyle galip geldiler. Fransa'ya karşı da son dakikalarda puan aldılar. Türkiye'ye finale gitmek istiyoruz." sözlerini kullandı.


İzlanda'nın yıldızı Gylfi Sigurdsson'u izliyoruz...

Türkiye, İzlanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:37 
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