İzlanda teknik direktöründen Türkiye açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | EURO 2020 grup elemelerindeki rakiplerimizden İzlanda'da teknik direktör Erik Hamren, açıklamalarda bulundu.



İzlanda'nın Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Hamren, Türkiye'nin Fransa karşısında aldığı puanın kendisini şaşırttığını söyledi.



"TÜRKİYE ÇOK ŞANSLI, HEP SON DAKİKA..."



Tecrübeli teknik adam, "Türkiye'nin maçı beni çok şaşırttı. Oyuncularımın vücut hallerinden de anladığım kadarıyla onlar da şaşırmış. İşimizin çok zor olacağını biliyorlar. Türkiye çok şanslı bir takım. Andorra ve Arnavutluk karşısında son dakika golüyle galip geldiler. Fransa'ya karşı da son dakikalarda puan aldılar. Türkiye'ye finale gitmek istiyoruz." sözlerini kullandı.



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