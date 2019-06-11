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İzlanda-Türkiye

5 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: LaugardalsvöllurHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson,...

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)
İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:35 Kaynak: AA
Avrupa, Polonya, İzlanda, Türkiye, Spor
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