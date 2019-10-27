Son Dakika Haberleri: İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı
Son Dakika Spor İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı

49 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı.

İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların genel bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşması için satışa çıkan birinci, ikinci ve üçüncü kategori ile loca biletleri tükendi.

İzlanda için ayrılan misafir takım tribünü de Türk taraftarlara tahsis edildi. Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleri, misafir takım tribününden bilet satın alabilecek. Her üyenin en fazla üç adet bilet satın alma hakkı bulunuyor. Türkiye-İzlanda müsabakasının misafir takım tribünü bilet fiyatları 20 lira olarak belirlendi.

Estadi Nacional Stadı'nda 17 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Andorra-Türkiye maçının misafir takım tribün biletlerinden ise her Milli Takım Taraftar Kulübü üyesi en fazla dört adet satın alabilecek.

Biletlerin yurt dışı teslimat noktası, "tff.org" ve "taraftarkulubu.tff.org" internet sitelerinden önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Bu karşılaşma için misafir tribün bilet fiyatlarının 175 lira olduğu duyuruldu.

Andorra, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü!
Wanda Nara, arkadaşının çıplak fotoğrafını paylaştı! Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı! Arsenal cephesinden Mesut Özil açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzlanda ve Andorra maçlarının genel bilet satışı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]