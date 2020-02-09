İzlandalı milli oyuncu, 63 bin Euro alacağını bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İzlandalı milli oyuncu, 63 bin Euro alacağını bağışladı - Son Dakika Spor

İzlandalı milli oyuncu, 63 bin Euro alacağını bağışladı

6 saat önce

Elazığspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği sezonlarda formasını giyen İzlandalı milli oyuncu Theodor Elmar Bjarnason, 63 bin Euro'luk alacağından feragat etti.

İzlandalı milli oyuncu, 63 bin Euro alacağını bağışladı, System.String[]

Elazığspor'un TFF 1. Lig'de mücadele ettiği sezonlarda formasını giyen İzlandalı milli oyuncu Theodor Elmar Bjarnason, 63 bin Euro'luk alacağından feragat etti.


TFF 2. Lig'den hakları saklı kalmak kaydıyla yaşanan deprem nedeniyle çekilen Elazığspor'un eksi futbolcularından İzlandalı Bjarnason, fedakarlık örneği gösterdi. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Elazığspor'da forma giyen İzlandalı futbolcu, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinden dolayı 63 bin Euro'luk alacağının tamamını kulübe bağışladı.


Elazığspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Theodor Elmar Bjarnason'un şehrimize ve kulübümüze göstermiş olduğu bu gönül bağlılığını, ümit ediyoruz ki, kulübümüzde daha önce forma giymiş diğer yerli ve yabancı futbolcularımızda göstereceklerdir. Duyarlı davranışlarından dolayı Theodor Elmar Bjarnason'a şükranlarımızı sunar ve teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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