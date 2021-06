İzlandalı Rock Grubu 'Kaleo' dünya turnesi kapsamında ilk kez istanbul'a geliyor - Son Dakika

İzlandalı rock grubu Kaleo, ilk İstanbul konserininin tarihini açıkladı.

2016 tarihli satış rekorları kıran ve müzik dünyasında çığır açan ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, EPİFONİ organizasyonuyla 3 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Solistliğini kendine has güçlü vokaliyle dikkat çeken JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds'un 2022 dünya turnesi 'Fight or Flight Tour' kapsamında ilk kez ülkemizde olacak. Grammy adayı olan 'No Good', "All the Pretty Girls' Grey's Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan 'Way Down We Go' gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan Kaleo'nun İstanbul'da vereceği konserin biletlerinin satışı da Biletix 'te satışı sunulduKlasik rock ve blues rock esintileriyle süsledikleri müzikleri, heyecan verici canlı performanslarıyla tanınan Kaleo, Coachella, Lollapalooza ve Bonnaroo gibi önemli festivallerde sahne aldı, Rolling Stones stadyum konserlerinin açılış grubu olarak özel olarak seçildi.

Kaleo, kesintisiz 3 yıllık bir tur programını tamamladığından beri, Julius Son stüdyoda grubun merakla beklenen devam albümü üzerinde çalışıyordu. Kaleo'nun ikinci albümü - Surface Sounds - 23 Nisan 2021'de yayınlandı. "I Want More" ve "Break My Baby"nin şimdiden hit olduğu albümün dünya turnesinde İstanbul'un da eklenmesi büyük heyecan yarattı.