İzle: Daytona'da korkutucu kaza, hastaneye kaldırılan pilot kendine geldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İzle: Daytona'da korkutucu kaza, hastaneye kaldırılan pilot kendine geldi - Son Dakika Dünya

İzle: Daytona'da korkutucu kaza, hastaneye kaldırılan pilot kendine geldi

7 saat önce

İzle: Daytona'da korkutucu kaza

İzle: Daytona'da korkutucu kaza, hastaneye kaldırılan pilot kendine geldi, System.String[]

Daytona 500 yarışının final etabında büyük bir kaza geçiren Nascar pilotu Ryan Newman'ın kendisine geldiği, doktorlar ve yakınları ile konuşmaya başladığı açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde hastaneye kaldırılan Newman bir süre daha tedavi görmeye devam edecek.

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Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:20 
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