İzle: Daytona'da korkutucu kaza, hastaneye kaldırılan pilot kendine geldi

Daytona 500 yarışının final etabında büyük bir kaza geçiren Nascar pilotu Ryan Newman'ın kendisine geldiği, doktorlar ve yakınları ile konuşmaya başladığı açıklandı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde hastaneye kaldırılan Newman bir süre daha tedavi görmeye devam edecek.