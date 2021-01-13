İzlediği videodan etkilenip filografi sanatçısı oldu

GAZİANTEP'te yaşayan Oğuzhan Cem Taş , izlediği videodan etkilenerek merak saldığı filografi sanatını mesleğe dönüştürdü. Müşterilerinin istediği figürleri tahtaya çivi ve tel ile işleyen Taş, isteğe özel tasarımları da hazırlayarak satışa sunduğunu söyledi.

Oğuzhan Cem Tay, 7 yıl önce izlediği videolardan etkilenerek filografi sanatına merak saldı. Oğuzhan Cem Taş, hobi olarak başladığı sanatı mesleğe dönüştürerek sipariş edilen tasarımları ahşap zemine çivi ve tel yardımıyla işliyor. Yaptığı eserlerle bugüne kadar sergi açan Taş, filografi sanatının aynı zamanda odaklanma sorununu ortadan kaldırdığını belirterek, "Filografi sanatının en önemli özelliği aslında bir terapidir. Otistik çocukların eğitimi amaçlı kullanılan bir yöntemdir. Odaklanmayı arttırma özelliğinin yanı sıra beynin her iki tarafını da çalıştırıyor. Bu sanatta hem sağ hem sol el çalıştığı için beyne doğrudan odaklanma hissi veriyor" dedi.

'TEL VE ÇİVİNİN AŞKI'

Filografi sanatının yapılış aşamalarından ve kullanılan ürünlerden bahseden Taş, 7 yıldır uğraştığı ve yapmaktan keyif aldığı sanatı tel ve çivinin aşkı olarak nitelendirerek, "Filografi sanatının temelinde tel ve çivi var. Tel ve çivilerimizi genelde İstanbul'dan temin ediyoruz. Kullandığımız teller emaye kaplı bakır tellerdir. İnsanı rahatlatan bu sanatı tel ve çivinin aşkı olarak yorumlayabiliriz" diye konuştu.

Taş, öte yandan kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan bazı kişilerin verdiği siparişleri de hazırlayarak kargo aracılığı ile dünyanın farklı ülkelerine gönderdiğini sözlerine ekledi.