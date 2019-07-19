İzledikleri televizyon patladı
50 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.
Yangın, gece saatlerinde Orhaniye
Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban
ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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