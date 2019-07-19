Son Dakika Haberleri: İzledikleri televizyon patladı
Son Dakika Güncel Haber

İzledikleri televizyon patladı

50 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.

İzledikleri televizyon patladı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.
Yangın, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Orhaniye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü Ömer Çelik'ten Karamollaoğlu'na tepki: Siyasi ahlakla bağdaşmaz 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 02:54:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzledikleri televizyon patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]