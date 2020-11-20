İzleme kaydı olan şahıs alkollü eğlence mekânında yakalandı - Son Dakika

İzleme kaydı olan şahıs alkollü eğlence mekânında yakalandı
20.11.2020 17:27
Eskişehir'de, korona virüs sebebe ile izleme kaydı olan şahıs, ihbar üzerine alkollü eğlence mekanında yakalanarak hakkında idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de, korona virüs sebebe ile izleme kaydı olan şahıs, ihbar üzerine alkollü eğlence mekanında yakalanarak hakkında idari para cezası uygulandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 155 hattına gelen ihbar üzerine Yenibağlar mahallesinde bir eğlence merkezine giderek kantol yaptı. Yapılan kontrolde D.A. isimli kişinin sorgulamasında, bulaşıcı hastalıklar ile ilgili izleme kaydının devam ettiğini tespit edildi. Şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR
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