İzlemeyenler için "Geçen Yıl Marienbad'da" fırsatı
46 dakika önce
Pera Film'in Zaman Dilimleri programı kapsamıda yönetmenliğini Alain Resnais'nin üstlendiği, 1961 yapımı "Geçen Yıl Marienbad'da" filminin restore edilmiş yeni versiyonu, Türkiye'de ilk kez sinemaseverler ile buluşuyor.
Pera Film'in Zaman Dilimleri programı kapsamıda yönetmenliğini Alain Resnais'nin üstlendiği, 1961 yapımı "Geçen Yıl Marienbad'da" filminin restore edilmiş yeni versiyonu, Türkiye'de ilk kez sinemaseverler ile buluşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10
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