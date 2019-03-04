Son Dakika Haberleri: İzlemeyenler için "Geçen Yıl Marienbad'da" fırsatı

İzlemeyenler için "Geçen Yıl Marienbad'da" fırsatı

46 dakika önce

Pera Film'in Zaman Dilimleri programı kapsamıda yönetmenliğini Alain Resnais'nin üstlendiği, 1961 yapımı "Geçen Yıl Marienbad'da" filminin restore edilmiş yeni versiyonu, Türkiye'de ilk kez sinemaseverler ile buluşuyor.

İzlemeyenler için
Pera Film'in Zaman Dilimleri programı kapsamıda yönetmenliğini Alain Resnais'nin üstlendiği, 1961 yapımı "Geçen Yıl Marienbad'da" filminin restore edilmiş yeni versiyonu, Türkiye'de ilk kez sinemaseverler ile buluşuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

Türkiye, Ekonomi
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