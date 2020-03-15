İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle - Son Dakika
Son Dakika Dünya İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle - Son Dakika Dünya

İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle

6 saat önce

İngiltere, koronavirüsle mücadelesinde Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Sürü bağışıklığı ile risk grubu düşük olanların virüse yakalanması ve böylelikle virüse karşı toplumsal bağışıklığın artması amaçlanıyor.

İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle, System.String[]

İngiltere yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Ülkede günlük hayatı kısıtlayan tedbirler oldukça az ve bunlar kişisel iradeye bırakılmış durumda. Ağır vakalar haricinde virüs testinin yapılmaması politikası da uygulamada. Tüm bunların, İngiltere'de milyonlarca kişinin Covid-19'e yakalanma riskini arttırmasından endişe ediliyor.


Oğlumun arkadaşının doğum gününde velilerle koronavirüs konuştuk


Cumartesi günü altı yaşındaki oğlumun sınıf arkadaşının kapalı çocuk havuzunda düzenlenen doğum günü partisine katıldık. Partiyi düzenleyen veli koronavirüs salgınından çekinerek son dakikada davete icabet etmek istemeyenleri anlayışla karşılayacağına dair bir mesaj göndermişti. Ancak bütün davetliler oradaydı. Havuz eğlencesinin ardından çocuklar ve velileri pasta kesip bir şeyler atıştırmak üzere penceresi bile olmayan küçük bir odada toplandık. Günün konusu doğal olarak koronavirüs salgınıydı. Konuşmalarda bu konudaki en önemli tedbirin el yıkamak ve dezenfektan sıvı kullanmaktan geçtiğini düşünen veliler, okulların kapatılmasını ise doğru bir karar olarak görmediklerini sıklıkla dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:18 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]