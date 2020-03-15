İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle

İngiltere yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Ülkede günlük hayatı kısıtlayan tedbirler oldukça az ve bunlar kişisel iradeye bırakılmış durumda. Ağır vakalar haricinde virüs testinin yapılmaması politikası da uygulamada. Tüm bunların, İngiltere'de milyonlarca kişinin Covid-19'e yakalanma riskini arttırmasından endişe ediliyor.



Oğlumun arkadaşının doğum gününde velilerle koronavirüs konuştuk



Cumartesi günü altı yaşındaki oğlumun sınıf arkadaşının kapalı çocuk havuzunda düzenlenen doğum günü partisine katıldık. Partiyi düzenleyen veli koronavirüs salgınından çekinerek son dakikada davete icabet etmek istemeyenleri anlayışla karşılayacağına dair bir mesaj göndermişti. Ancak bütün davetliler oradaydı. Havuz eğlencesinin ardından çocuklar ve velileri pasta kesip bir şeyler atıştırmak üzere penceresi bile olmayan küçük bir odada toplandık. Günün konusu doğal olarak koronavirüs salgınıydı. Konuşmalarda bu konudaki en önemli tedbirin el yıkamak ve dezenfektan sıvı kullanmaktan geçtiğini düşünen veliler, okulların kapatılmasını ise doğru bir karar olarak görmediklerini sıklıkla dile getirdi.