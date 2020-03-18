Son Dakika › Dünya › İzlenim | İtalya: Vebalı muamelesi görmeye ve göstermeye alışmanın gölgesinde karantinada yaşamak - Son Dakika Dünya
İzlenim | İtalya: Vebalı muamelesi görmeye ve göstermeye alışmanın gölgesinde karantinada yaşamak
6 saat önce
İtalya'nın Milano kentinde yaşayan bir Türk gazetecinin karantina günlerindeki izlenimleri
Şubat'ın 21'inde yeni tip koronovirüs nedenli ilk ölüm haberi geldiğinde Çin'le bir şekilde münasebeti olan birilerini ilgilendiren müstesna bir vaka olarak algılanmıştı. Daha sonraki günlerde sayı üçe çıksa da, birkaç gün aynı sayıda kalınca kimse bugünleri aklının ucundan dahi geçirmemişti.
Zaten bu tarz salgın haberleri uzaklardan gelirdi. Karantina da başka coğrafyalara, kıtalara ait bir kavramdı. Hem İtalya, Eurostat verilerine göre önlenebilir ölüm ve yaşam beklentisi açılarından Avrupa'nın en iyi ikinci sağlık sistemine sahipti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:12
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı