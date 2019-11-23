Son Dakika Haberleri: İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti
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İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti

6 saat önce

Kadın iç giyim firması Victoria's Secret bu yılki defilesini, izlenme oranındaki düşüş nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. İlk kez 1995'te düzenlenen moda gösterisi, televizyonda yayınlandığı 2001 yılında 12 milyon seyirci toplamıştı.

İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti, System.String[]

Kadın iç giyim firması Victoria's Secret bu yılki defilesini, izlenme oranındaki düşüş nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.


İlk kez 1995'te düzenlenen moda gösterisi televizyonda yayınlandığı 2001 yılında 12 milyon seyirci toplamıştı. Defilenin geçen yılki izlenme oranı ise 3.3 milyon seyirci ile en düşük seviyeye inmişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:05 
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