Son Dakika › Dünya › İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti - Son Dakika Dünya
İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti
6 saat önce
Kadın iç giyim firması Victoria's Secret bu yılki defilesini, izlenme oranındaki düşüş nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İlk kez 1995'te düzenlenen moda gösterisi, televizyonda yayınlandığı 2001 yılında 12 milyon seyirci toplamıştı.
Kadın iç giyim firması Victoria's Secret bu yılki defilesini, izlenme oranındaki düşüş nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.
İlk kez 1995'te düzenlenen moda gösterisi televizyonda yayınlandığı 2001 yılında 12 milyon seyirci toplamıştı. Defilenin geçen yılki izlenme oranı ise 3.3 milyon seyirci ile en düşük seviyeye inmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:05
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık