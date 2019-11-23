İzlenme oranları düştü Victoria's Secret TV defilesini iptal etti

Kadın iç giyim firması Victoria's Secret bu yılki defilesini, izlenme oranındaki düşüş nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.



İlk kez 1995'te düzenlenen moda gösterisi televizyonda yayınlandığı 2001 yılında 12 milyon seyirci toplamıştı. Defilenin geçen yılki izlenme oranı ise 3.3 milyon seyirci ile en düşük seviyeye inmişti.