"İzler" video yerleştirmesi yeniden 25 Mart'ta ziyaretçilerle buluşacak - Son Dakika

"İzler" video yerleştirmesi yeniden 25 Mart'ta ziyaretçilerle buluşacak
17.03.2021 12:17
Enstalatör Nevin Aladağ'ın, Arter Koleksiyonu'nda yer alan ve Türkiye'de ilk kez geçen yıl Arter'de sergilenen "İzler" adlı üç kanallı video yerleştirmesi, pandemi nedeniyle uğradığı kesintinin ardından 25 Mart'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.
Enstalatör Nevin Aladağ'ın, Arter Koleksiyonu'nda yer alan ve Türkiye'de ilk kez geçen yıl Arter'de sergilenen "İzler" adlı üç kanallı video yerleştirmesi, pandemi nedeniyle uğradığı kesintinin ardından 25 Mart'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.
???????Sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart'ın ses ve imgeye dayalı bir portresini çizen video yerleştirmesi, kenti performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor.
Kentsel ve doğal unsurların, müzik enstrümanlarının icracılarına dönüştüğü sergi, 25 Temmuz'a kadar görülebilecek.
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